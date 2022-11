Rimini-Milano e la Sicilia, con Siracusa, a completare l’asse di sviluppo di una storia “che lacera”, fatta di padri, di figli e di “quadri in cui due personaggi prendono vita”.

“Avere Tutto” è il nuovo romanzo di Marco Missiroli, giovane scrittore Romagnolo e “cittadino estivo onorario di Siracusa”, città nella quale ha trascorso tredici estati della sua vita.

Autore del Best Seller “Atti Osceni in Luogo Privato” pubblicato da Feltrinelli, nel 2019 vince il premio Strega Giovani con “Fedeltà”, romanzo trasposto in una serie TV Netflix dal titolo omonimo, Marco Missiroli è approdato a Siracusa e, dialogando con la professoressa Daniela Sessa, ha fatto luce nei corridoi della sua scrittura illuminando l’essenza, la verità e la natura dei personaggi di “Avere Tutto”.

Padri e figli, debolezze e segreti, uomini che, come ha illustrato l’autore “introiettano il femminile”, si ammorbidiscono e, con una piroetta, si mostrano nelle loro fragilità.

La presentazione organizzata da Libreria Gabò, storica realtà siracusana, si è tenuta nella giornata di ieri all’interno dei locali del Circolo Culturale “Il Cerchio”.