News Lentini. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Lentini, hanno denunciato M.E. ( classe 1998), già noto alle forze dell’ordine, e B.S. ( classe 1990), in atto sottoposto all’obbligo di dimora, per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico...