Dopo l’agitazione scoppiata nella giornata di ieri, finalmente giunge la replica dell’Amministrazione Comunale sull’evento di “Altaforte”, la casa editrice vicina a Casapound, che avrebbe dovuto presentare il libro “La morale sinistra” di Francesca Totolo.

Difatti, fonti attendibili di Palazzo Vermexio hanno fatto sapere in anteprima a Siracusa Times che l’Amministrazione Italia non ha concesso alcun patrocinio all’evento di cui sopra, né tantomeno alcuna concessione del Cortile Gargallo per lo svolgimento dell’attività, visto tra l’altro che, oltre le motivazioni già espresse, lo stesso dovrebbe essere occupato da attività di altra natura.

Sembrerebbe dunque che, al di là da quanto dichiarato dalla Totolo che si è mostrata sui social qualche ora fa in partenza verso la Sicilia, l’evento non si terrà presso il Cortile Gargallo e, addirittura, non sarebbe mai stato concesso l’utilizzo dei locali. Non è improbabile, però, che la presentazione si riverserà in contenitori alternativi.