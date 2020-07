Il Comune di Canicattini Bagni inserito nell’elenco nazionale “Città che legge 2020-2021” per i Comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti, redatto e sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, per promuovere e valorizzare quelle amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

L’importante riconoscimento conferma la validità delle scelte messe in campo in questi anni dall’Amministrazione comunale attraverso le iniziative della Biblioteca comunale “G. Agnello” diretta da Paola Cappè, con le campagne “Nati per leggere”, per i più piccoli, di cui è stata antesignana in provincia di Siracusa e in tutta la Sicilia, e “Canicattini Legge”, il progetto di presentazione di libri e incontri con gli autori.

«Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi anni, in un continuo con l’Amministrazione che ci ha preceduto – ha dichiarato il Sindaco Marilena Miceli – grazie alla professionalità, all’entusiasmo, alla passione e all’amore per la lettura e la cultura libraria che la Direttrice, il personale e i tanti volontari della nostra Biblioteca comunale hanno saputo creare nella nostra città. La lettura, come crescita e sviluppo socio-culturale, non può non influenzare positivamente la qualità della vita della nostra comunità. Abbiamo iniziato con le letture ai bambini dell’Asilo Nido, grazie anche al lavoro delle volontarie di “Nati per leggere”, e progressivamente abbiamo coinvolto tutte le fasce di età, avvicinandoli al libro e alla lettura, in un’epoca nella quale sembrerebbe che il digitale invece li allontani. Il libro, le biblioteche, le librerie, sono custodi di emozioni e di memoria, e per quanto ci riguarda sono da promuovere e valorizzare».