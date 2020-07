L’esenzione ticket per reddito è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre così come è stato prorogato al 30 settembre il rinnovo dei piani terapeutici per fornitura di presidi e ausili.

L’ulteriore proroga è stata stabilita dall’Assessorato regionale della Salute per venire incontro agli utenti nella graduale ripresa della erogazione delle prestazioni considerato l’andamento epidemiologico del coronavirus in Sicilia.

I pazienti già titolari di esenzione E01, E02, E03 ed E04, permanendo le condizioni che hanno dato diritto all’esenzione, troveranno dal proprio medico curante l’esenzione automaticamente rinnovata nel portale informatico.

Per le nuove esenzioni, invece, gli utenti possono inviare la richiesta agli indirizzi di posta elettronica distinti per Distretto sanitario di residenza il cui elenco è pubblicato nel sito internet aziendale.

La proroga dei Piani terapeutici riguardanti la fornitura di alimentazione speciale, presidi e ausili per diabetici, per pazienti stomizzati, tracheostomizzati e incontinenti, è rinnovata in automatico.

Per i presidi per incontinenti, inoltre, è possibile contattare direttamente per qualsiasi chiarimento relativo alla consegna il numeri verdi 800392989 – 800722911 e il numero 0931 484193.

Per i nuovi Piani terapeutici la richiesta potrà essere inoltrata a mezzo mail dedicate e disponibili sul sito nella sezione “Cup e sportelli on line”.

I Piani terapeutici dei medicinali che non necessitano di modifiche sono prorogati sino alla data della visita ambulatoriale prenotata e comunque non oltre il 30 settembre 2020. Nel caso in cui, invece, necessitano di modifiche o si tratta di farmaci con piani terapeutici informatizzati gli utenti devono rivolgersi agli specialisti che assicurano l’assistenza tramite contatti telefonici o per mail al fine di limitare l’accesso alle strutture sanitarie.