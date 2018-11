Rinviato a giudizio per Rosario Crocetta, coinvolto in due inchieste sulla gestione di discariche per rifiuti dalla Procura di Catania. Lo hanno stabilito I pm che accusano l’ex governatore della Sicilia per traffico illecito di rifiuti per le autorizzazioni che firmò nel 2016 per gli impianti della Cisma Ambiente di Melilli, in provincia di Siracusa.

La richiesta di rinvio a giudizio sulla Cisma di Melilli riguarda 12 persone. Al centro dell’inchiesta l’autorizzazione concessa affinché la spazzatura prodotta giornalmente nel Siracusano e nel Palermitano fosse conferiti nella discarica di Melilli, che riceveva solo rifiuti speciali.

La vicenda è tornata all’attenzione dei media con due servizi televisivi realizzati dal tg satirico “Striscia La Notizia” di Canale 5 e, più recente, quello realizzato dal programma “Le Iene” di Italia 1.