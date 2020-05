News Sicilia. 750 mila euro per gli interventi urgenti di messa in sicurezza sanitaria nelle aree delle tendopoli di Cassibile e di Campobello di Mazara/ Castelvetrano.

Questo l’emendamento a firma di Claudio Fava, passato all’Ars questo pomeriggio.

L’emendamento prevede, inoltre, lo stanziamento di 500 mila euro per i comuni di Porto Empedocle, Pozzallo e Lampedusa per le operazioni di accoglienza in sicurezza dei migranti.

Soddisfazione viene espressa dall’Assessore all’Igiene Urbana Andrea Buccheri che ringrazia l’on. Fava per l’importante emendamento: «non poteva esserci giornata migliore della Festa dei lavoratori e dell’anniversario della strage di Portella della Ginestra – dice – per approvare un emendamento che si facesse carico di rendere più vivibili le vergognose baraccopoli».

«Ringrazio a nome dell’amministrazione – conclude l’assessore Andrea Buccheri – l’on. Claudio Fava, promotore sostenitore e firmatario dell’emendamento e tutte quelle forze politiche che hanno ritenuto meritevole di approvazione il provvedimento».