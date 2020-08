Il Governo regionale ha assegnato 85 milioni di euro alle 18 strutture sanitarie siciliane. Le somme serviranno per “avviare un radicale processo di innovazione e ammodernamento delle apparecchiature di media tecnologia (ecografi, microscopi, tavoli operatori, elettrobisturi, laser chirurgici, angiografi, defibrillatori) in uso quotidianamente negli ospedali siciliani”.

In merito alla somme stanziate alle singole Asp della Sicilia, a detta di Vincenzo Vinciullo la più penalizzata è stata la provincia di Siracusa che “su uno stanziamento complessivo di 85 milioni di euro, ottiene solo 2,9 milioni”.

A questo proposito Vinciullo ricorda come alla provincia di Siracusa, in considerazione del numero degli abitanti, “sarebbero toccati circa 8 milioni di euro, quindi, è stato assegnato quasi un terzo di quello che ci spetta.Vogliamo fare un confronto con Caltanissetta (270.000 abitanti) 6,9 milioni di euro, Siracusa (404.000 abitanti) 2,9 milioni di euro, in pratica Caltanissetta riceve 25,55 euro ogni abitante e Siracusa, invece, 7,17 euro per ogni abitante”.

“Quello che colpisce – prosegue Vinciullo – non è che la provincia di Siracusa viene trattata come una colonia, ma il fatto che ad ogni provvedimento lesivo dei nostri diritti e della nostra dignità, si elevano cori di ringraziamenti ed applausi a scena aperta”

“O tempora, o mores!Sono passati più di 2000 anni, ma – conclude Vinciullo – ancora oggi nella nostra sfortunata provincia riecheggiano, attualissime, le parole di Cicerone in difesa dei Siracusani contro la bramosia di Gaio Licinio Verre”.