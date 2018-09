News Siracusa. È un’Ortigia ancora in crescita ma già cattiva e cinica quando serve. Dopo la vittoria di ieri contro la Lazio, anche la Roma si è dovuta arrendere ai biancoverdi con il risultato di 11 a 9, nella gara 2 del concentramento di Coppa Italia di Ostia.

“Abbiamo sopperito all’assenza di Abela – ha commentato il tecnico siracusano Stefano Piccardo – e siamo riusciti a gestire le situazioni con l’uomo in meno. Continuiamo, però, a sbagliare troppo e dobbiamo migliorare in certi frangenti. Prossima settimana, in vista della trasferta europea, dovremo lavorare sodo per riparare alcune situazioni che si ripetono in partita.”

Le note positive giungono sicuramente dallo spirito di squadra che, anche oggi, ha posto rimedio alle assenze e ai falli che, a metà del terzo tempo, hanno messo fuori Rotondo. In grande spolvero Di Luciano con 6 reti e convincente la prova dei “senatori” che danno sostanza al gioco.