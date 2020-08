Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la proiezione di “Maternal” di Maura Delpero.

Il film, che indaga le diverse prospettive dell’essere donna e madre ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

Il 19 agosto sarà la volta de “Si muore solo da vivi” l’opera prima di Alberto Rizzi, una commedia sulle seconde occasioni della vita.

Il 20 agosto sarà il turno di “Nevia” di Nunzia De Stefano: speranza e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli.

Altro film in concorso sarà “Favolacce” opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore al Festival di Berlino, si è aggiudicato anche l’Orso d’Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d’Argento.

Si chiude il 22 agosto con la commedia “D.N.A. – Decisamente non Adatti“, il primo film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande pubblico come Lillo & Greg.

Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina d’eccezione della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con attori e registi.

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i seguenti premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12.

A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal pubblico ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.

“Per la dodicesima edizione abbiamo preferito non andare in conferenza stampa – dichiarano Lisa Romano e Paola Poli- e lanciare tramite i comunicati il programma del festival.”

Il Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa.