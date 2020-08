Le riesce bene a sollevar sabbia sugli avversari. Every Promise replica la vittoria sui 1200 metri di pista sabbia e conferma forma e condizione. Prendono subito l’iniziativa l’allievo di Marcello Restuccia e il fantino Giuseppe Cannarella; con un’andatura alquanto sostenuta se ne vanno via e creano il vuoto dietro sé, tanto che Giuseppe Cannarella si rialza molto prima del traguardo ormai raggiunto con successo. Lottano sul palo per la seconda piazza Bright Star, decisamente in progresso, e Royal Victor che finisce terza. È la cronaca che chiude le 6 corse di galoppo che si sono svolte, ieri sera, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La chiusura affidata al Premio Florestano, una condizionata per cavalli di 3 anni e oltre.

Un convegno che ha regalato quote interessanti. Partiamo dalla II Tris Nazionale legata al Premio Visto Si Stampi, pagata più di 700 euro. Nonno Aurelio dimostra in sabbia di poter esprimere tutti i suoi buoni mezzi e, con Antonino Cannella in sella, si allunga bene sul finale. Dietro provano l’aggancio. La novità pisana Crixus si ricava una piazza d’onore dimostrando buona adattabilità a Siracusa. Al fotofinish, per il terzo gradino del podio, la spunta Lucario che, rientrato senza clamore settimane fa, regala al team Lo Giudice-Caldarella-Formica un ottimo risultato; facendo peraltro lievitare la Tris al Betting.

Paga 11 al vincente, invece, Sopran Ercole che, in totale controllo, con Gabriele Cannarella in sella, lascia a svariate lunghezze il gruppo degli avversari capitanati da un Havana Rock dall’ottimo rientro e dal favorito Robert Sprint.