News Siracusa. Per il secondo anno consecutivo, il Comune aderisce dalla Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali prevista per domenica prossima, 19 maggio. Per sensibilizzare su una tematica che interessa un numero sempre maggiore di persone, affette da malattia di Crohn e da colite ulcerosa e che aspirano a una migliore qualità della vita, gli organizzatori chiedono alle città di illuminare di viola un monumento famoso: a Siracusa è stata scelta la Fontana di Diana, a piazza Archimede, che resterà colorata dal tramonto e per tutta la notte.

L’iniziativa interessa 38 Paesi di 4 continenti. In Italia si occupa dell’organizzazione l’associazione Amici Onlus che è riuscita a coinvolgere una settantina di città, sette delle quali in Sicilia. Le immagini dei monumenti colorati faranno il giro del mondo attraverso i media oppure con i social utilizzando gli hashtag #makingtheinvisiblevisible, #worldibdday2019 e #amicionlus.