News. L’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive, impegnato in queste ore all’ARS nella discussione della legge finanziaria della Regione Siciliana, ha annunciato la risoluzione della questione legata alla mancata sospensione dei mutui concessi per l’edilizia agevolata garantiti dalla Regione. Questione per la quale Cafeo stesso aveva presentato ieri un ordine del giorno.

“Dopo la squallida e preoccupante parentesi di ieri – ha dichiarato – dovuta ad un momento di nostalgia antidemocratica del presidente Musumeci, oggi è ripreso in aula il confronto sulla legge finanziaria. Grazie all’approvazione di un apposito emendamento, è stato possibile risolvere il problema, legato ad una mancata comunicazione tra gli enti preposti e l’istituto di credito dando così la possibilità ai cittadini di chiedere, come per tutti gli altri casi ammessi, la sospensione delle rate del mutuo in corso, al fine di restituire un minimo di serenità alla famiglie colpite dalla crisi”.