News Noto. Massiccia partecipazione, ieri, alla cerimonia d’apertura del XVII congresso della sezione campano-siciliana della Società Italiana di Nefrologia.

Nella città barocca, infatti, da ieri fino a sabato 11 maggio, si sono dati appuntamento i medici specialisti del meridione d’Italia e non solo, per fotografare l’attualità della branca medica e proiettarla nel futuro con grande ottimismo, grazie ai passi avanti compiuti dalla ricerca, dalla tecnologia ma soprattutto per la formazione qualificata degli addetti ai lavori.

Tanti i medici pronti a mettersi in gioco, nonostante gli invidiabili curricula, attraverso il confronto tra esperienze diverse, per arricchirsi, migliorarsi e dunque offrire ai pazienti un’assistenza adeguata, nonostante i limiti che la sanità, pubblica in particolar modo, può incontrare per ragioni economiche.

A fare gli onori di casa sono stati il dottore Salvatore Randone, responsabile scientifico del Congresso e il presidente Antonio Granata, che hanno moderato i lavori. Al loro fianco il presidente della Fondazione Italiana del Rene (FIr), Giuseppe Daidone. Al tavolo degli organizzatori anche il presidente nazionale della SinReni Giuliano Brunori e il segretario campano Ciro Paglionico.

La cerimonia d’apertura è stata affidata all’introduzione del vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, che nel salutare i convenuti non ha evitato di affrontare proprio quest’ultimo aspetto, quello spinoso dei “soldi”, che come ribadito, canticchiando, non devono condizionare in alcun modo il processo di “cura”, che va garantito “restando umani” e soprattutto non smettendo mai di metterci il cuore, anche quando si ha a che fare con altri “organi”, in questo caso i reni. Il prelato netino, con la sua simpatia e profondità, anche se con una visione “non dogmatica” della scienza è riuscito a indurre i suoi interlocutori alla riflessione.

Si sono succeduti, sulla scia lasciata da Staglianò, interventi tecnici, mai asettici. Analisi socio-politiche che hanno posto, comunque, al centro l’interesse del paziente e come obiettivo finale la sua guarigione, per la quale fondamentale rimane la donazione, post mortem e tra viventi.

I nefrologi campani e siciliani, per sensibilizzare le popolazioni e far superare le paure diffuse sull’argomento, hanno deciso quest’anno di arricchire il programma del loro congresso coinvolgendo le scuole, indicendo un concorso di produzione multimediale, dal titolo “Ciak si dona”, al quale hanno partecipato ben 23 istituti, di cui, ieri, sono stati premiati i vincitori.

Sul podio sono saliti: al primo posto il Liceo scientifico Einaudi di Siracusa, con un video sul traffico clandestino degli organi, a cui è andato l’assegno di 1500 euro. Il secondo posto, invece, è stato attribuito ai ragazzi dell’istituto Dusmet di Catania (assegno 1000 euro) e il terzo agli studenti del 1° comprensivo di Milazzo (500 euro).

La premiazione dei ragazzi è stata preceduta dalla consegna di una pergamena di riconoscimento alla grande carriera del professor Guido Bellinghieri di Messina. Una sorta di staffetta emozionale, con un passaggio di testimone importante tra generazioni, che fa ben sperare.

“Sono orgoglioso di ospitare nella mia terra i colleghi – ha commentato il dottore Salvatore Randone – queste sono occasioni non solo per veicolare sapere scientifico, ma soprattutto per valorizzare la componente umana del nostro lavoro, che è poi quella che lo rende efficace. E poi è stata anche occasione di far conoscere il nostro territorio, con le sue infinite meraviglie, in un periodo dell’anno in cui si ha l’opportunità di assistere ad eventi importanti. Ringrazio soprattutto le scuole per l’impegno dimostrato e con le quali contribuiremo a collaborare, per sradicare convinzioni errate sulle donazioni e favorirle”.