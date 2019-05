News Canicattini Bagni. Il sindaco Marilena Miceli, insieme all’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo, questa mattina ha dato il benvenuto in città alla Professoressa Paola Corti, già Docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, ospite dell’Amministrazione comunale per raccontare il fenomeno dell’emigrazione siciliana nei due appuntamenti in programma oggi a Noto e domani nella cittadina canicattinese.

La Professoressa Corti era accompagnata dagli operatori del Museo Civico Tempo (Museo dei Sensi, del Tessuto, dell’Emigrazione e della Medicina Popolare) del Comune di Canicattini Bagni, Salvatore Petruzzelli e Anna Fiore, che proprio sul fenomeno migratorio dalla fine ‘800 alla metà del ‘900 in America, hanno allestito una ricca e approfondita sezione dedicata all’emigrazione siracusana, unica nel suo genere in Sicilia, diventando centro di ricerca e di scambio interculturale con i Paesi dell’area mediterranea.

Nel corso dell’incontro di benvenuto il sindaco Miceli ha fatto omaggio all’illustre ospite di alcune tavole grafiche, opera unica ed esclusiva dell’artista canicattinese Ettore Gazzara, dove arte e poesia diventano un unicum, e il volume edito dal Gal sulla “Cultura popolare iblea”. La Professoressa Corti ha ricambiato l’omaggio con alcuni suoi libri sull’emigrazione e l’immigrazione.

Due appuntamenti, quelli che prendono il via oggi, per raccontare alle giovani generazioni il fenomeno dell’emigrazione siciliana del secolo scorso, richiamato in questi giorni dall’edizione 2019 della suggestiva Infiorata di Noto (17-19 Maggio 2019), il cui tema quest’anno è “I Siciliani in America”.

Il primo appuntamento è previsto per questo pomeriggio, dalle ore 17.30 nella Sala Gagliardi di Noto con il convegno “Le migrazioni in Sicilia tra passato e presente: storia dell’emigrazione siciliana”.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, dell’Assessore alla Cultura di Canicattini Bagni, Loretta Barbagallo, in rappresentanza del Sindaco Marilena Miceli in viaggio per guidare la delegazione canicattinese che sabato e domenica partecipa al XIV Palio del Casale a Camposano in provincia di Napoli, e ancora dell’Assessore alla Cultura della città netina, Frankie Terranova, e del Presidente del Museo Civico Tempo, l’etnologo e guida naturalistica, Paolino Uccello.

Subito dopo, moderata da Salvatore Petruzzelli, studioso del fenomeno migratorio siciliano, si articolerà la Conversazione con la Professoressa Paola Corti, già Docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, e con il Professore Salvo Adorno, Docente ordinario di Storia contemporanea all’Università di Catania.

A seguire sarà inaugurata e presentata dal Vice Presidente del Museo Civico Tempo, Tanino Golino, la mostra “Sicilian Crossing, storia per immagini delle migrazioni siciliane”, realizzata dalla rete “I musei siciliani dell’emigrazione”, di cui il Museo di Canicattini Bagni fa parte, diretta dal Professore Marcello Saija, dell’Università di Palermo, Dipartimento di Studi Internazionali e Comunitari, che sintetizza in un suggestivo percorso iconografico il frutto di anni di lavoro e di ricerca sulla storia dell’emigrazione siciliana.

Il secondo appuntamento è previsto per domani, alle ore 9 al Museo Civico Tempo a Canicattini Bagni, con gli studenti del locale Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa”, sede staccata del Liceo Leonardo Da Vinci di Floridia, per una Lectio Magistralis della Professoressa Paola Corti su “Le migrazioni in Sicilia e in Italia: storia e rappresentazioni visive”.

Anche in questa occasione porteranno i saluti l’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo, il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico, Marcello Pisani, la Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo canicattinese, Rita Palermo, e Paolino Uccello, Presidente del Museo Civico Tempo, mentre l’introduzione è affidata a Salvatore Petruzzelli.

La Professoressa Paola Corti, già Docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, fa parte dei comitati scientifici di varie istituzioni internazionali per lo studio delle migrazioni e delle seguenti riviste: “Altreitalie”; “Archivio storico dell’emigrazione italiana”; “Studi Emigrazione”, “Studi di museologia agraria”. Tra i suoi scritti degli ultimi anni: Migrazioni. Annale 24. Storia d’Italia, Einaudi, 2009 (con Sanfilippo); Storia delle migrazioni internazionali, Laterza 2010 (IV ed); Emigranti e immigrati nelle rappresentazioni di fotografi e fotogiornalisti, Editoriale umbra, 2010; L’Italia e le migrazioni, Laterza, 2012 (con Sanfilippo); Temi e problemi di storia delle migrazioni italiane, Sette Città, 2013.