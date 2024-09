Il titolo dell’evento non poteva essere più indicato per celebrare la chiusura di uno dei palinsesti estivi più ricchi e variegati degli ultimi anni che ha coinvolto le comunità di Melilli, Villasmundo e Città Giardino.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, sarà la frazione di Città Giardino a ospitare una due giorni di puro divertimento, nella sua location naturale di Piazza Papa Giovanni Paolo II. Un programma intenso, pensato per offrire intrattenimento a grandi e piccoli, appassionati di musica, motori e buon cibo.

L’evento prenderà il via con il motoincontro organizzato in collaborazione con “Old School Siracusa” e “Route 115”.

Gli amanti delle due ruote potranno ammirare una vasta esposizione di moto, immergendosi in un’atmosfera di passione e adrenalina.

In contemporanea, apriranno gli stand gastronomici dedicati allo street food, pronti a deliziare i partecipanti con specialità locali. Per i più piccoli, ci sarà un’area

playground con giochi e attività pensate appositamente per loro.

La serata culminerà con l’esibizione live dei Colpa di Alfredo, band tributo storica che ripercorre i più grandi successi di Vasco Rossi, promettendo uno show indimenticabile per tutti i fan del rocker italiano, e la comicità de “I 4 Gusti”, il quartetto siciliano di cabaret composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro che vanta partecipazioni di spicco in programmi televisivi come Made in Sud, sui canali Rai, e Sicilia Cabaret.

Domenica 15 settembre, la festa proseguirà con un programma che vedrà ancora protagonisti i motori, con tra i presenti il “Fiat 500 Club Italia” di Siracusa e tanto divertimento con “Il Party Anni 90” del Time90 Dance Show, tra dj set, percussioni e dancers show.