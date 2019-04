News. «Grazie al progetto “A Companion animal is for life”, realizzato da Almo Nature Fondazione Capellino, sono stati distribuiti oltre 700 kg di croccantini a Carlentini e più di 1000 kg a Sortino a favore di cani e gatti randagi». A darne notizia è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

«Si tratta di un progetto davvero ambizioso – spiega l’On. Cafeo – nato per aiutare cani e gatti randagi di Sicilia e voluto da Pier Giovanni Capellino, presidente dell’omonima associazione e amministratore delegato di Almo Nature spa. Il cibo – ha proseguito Cafeo – è stato reso disponibile direttamente ai comuni interessati che si occuperanno poi della distribuzione».

«Grazie al progetto “A Companion Animal is for life” – afferma Federica Faiella, responsabile delle operazioni di campo e co-coordinatrice del progetto – realizzeremo azioni e iniziative per eliminare gli abbandoni, il randagismo, trasformare i rifugi (canili e gattili) in luogo di transito temporaneo in vista dell’adozione».

Il progetto vuole anche collegare i cani e i gatti alla responsabilità di un umano sin dal momento della nascita, attraverso procedure sistematiche di identificazione con microchip, registrazione e l’introduzione di leggi dissuasive, contro l’abbandono e per la certezza della pena.

«Ho immediatamente abbracciato questo progetto – ha concluso l’On. Cafeo – non solo per il mio amore verso gli animali, ma perché lo ritengo di utilità sociale, così come il grande lavoro dei cittadini e delle associazioni di volontari distribuite in tutto il territorio».