News Canicattini Bagni. Nel corso dell’Assemblea dello scorso 28 Marzo 2019, la Compagnia teatrale “Le Maschere” di Canicattini Bagni ha provveduto al rinnovo delle cariche del Direttivo per i prossimi anni e agli adempimento societari, ad iniziare dall’approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo.

Il nuovo Presidente, che prende il posto di Nunzio Mozzicato, padre storico della Compagnia canicattinese, è Salvatore Di Mauro, attore, regista e commediografo; Vice Presidente è Mariangela Scirpo, l’incarico di Direttore Artistico è stato affidato a Seby Cascone; quello di Segretaria a Giusy Mara Ricupero; Consigliere Enzo Lentini; Probiviri, infine, sono Loredana Lombardo e Lucia Tuccitto.

Su proposta del neo Presidente, l’Assemblea ha riconosciuto a Nunzio Mozzicato la carica di Presidente Onorario del sodalizio, titolo che viene assegnato a quelle personalità che nel corso degli anni si sono distinte per il loro lungo impegno e la totale passione per la crescita della Compagnia e per il Teatro, come ha fatto Mozzicato.

Ed è stato il Presidente uscente Mozzicato a fare il resoconto, più che positivo, dell’attività di questi ultimi anni che hanno visto la Compagnia riscuotere importanti riconoscimenti e premi nelle più prestigiose rassegne in tutta la Sicilia, ad iniziare da quelli ottenuti lo scorso anno per il 1° Festival del Teatro “Città di Palazzolo Acreide” per il miglior spettacolo, con la messa in scena della commedia “Menzogne in Hotel”, regia e adattamento di Salvatore Di Mauro; per il migliore attore, andato a Federico Rubera; migliore attrice protagonista, assegnato a Mariangela Scirpo; miglior attore caratterista, attribuito a Seby Cascone; e migliore scenografia a Nunzio Mozzicato.

E ancora riconoscimenti, sempre lo scorso anno, nella rassegna teatrale di Licata a Salvatore Di Mauro, quale miglior attore protagonista, a Loredana Lombardo quale migliore attrice caratterista, a Nunzio Mozzicato per la migliore scenografia, e un secondo posto per Federico Rubera quale miglior attore non protagonista.

Successi più che meritati, quelli raccolti dalla Compagnia “Le Maschere”, che non si sono fermati in Sicilia ma che lo scorso 17 Marzo hanno visto il gruppo canicattinese, presente anche il Sindaco Marilena Miceli, esibirsi tra gli applausi del pubblico, al Teatro San Pio di Roma con la commedia brillante “Si vola” di Salvatore Di Mauro, che di Salvatore Di Mauro, che ne è anche adattatore, regista e protagonista.

Una commedia, a fine Marzo messa in scena anche a Siracusa e Chiaramonte Gulfi, che dal suo esordio, due anni addietro al Teatro Teamus di Canicattini Bagni, sta riscuotendo consensi e premi, coinvolgendo gli spettatori grazie ai suoi divertenti dialoghi, i turbinosi ritmi e gli immancabili colpi di scena.