I Carabinieri della Stazione di Lentini in collaborazione con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia di Sigonella, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti hanno arrestato in flagranza un 51enne, panettiere del posto poiché trovato in possesso di 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I Carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, abilmente occultati all’interno della mobilia del vano cucina, tre barattoli in vetro contenenti la marijuana già essiccata.

Altresì, all’interno di una camera sono state trovate quattro piante di marijuana dell’altezza di circa 30 centimetri, una lampada a led, del terriccio e del fertilizzante utilizzati per la coltivazione.

La sostanza stupefacente sequestrata sarà esaminata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per verificarne la consistenza qualitativa e quantitativa.