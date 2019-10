News. Palazzolo Acreide è il secondo borgo più bello d’Italia ed il primo più bello in Sicilia. Giungere in finale e ritrovarsi sul podio è stata una grande vittoria per il piccolo centro montano che in questa sfida ci ha creduto e sperato davvero.

«A svegliarci dal sogno però – si legge su un post social del Sindaco Salvatore Gallo – ci ha pensato il giurato Philippe Daverio, nonché cittadino onorario di Borgo».

É proprio Bobbio, piccolo comune dell’Emilia Romagna, ad essersi aggiudicato il titolo di borgo più bello d’Italia e se prima Palazzolo Acreide aveva salutato con entusiasmo il secondo posto sul gradino del podio, adesso non ci sta e si scaglia contro il giurato.

«Nella vita come nello sport – si legge ancora sul post del Sindaco Gallo – o in altre competizioni non bisogna necessariamente vincere, quando una competizione la si vive con serietà bisogna accettare tutto. Pensavamo che partecipare alla trasmissione il Borgo dei Borghi fosse una cosa seria, una competizione onesta e una sfida leale. Abbiamo accettato le regole del gioco, convinti che luminari avrebbero utilizzato parametri oggettivi e riscontrabili».

Grazie alla promozione sui social da parte della nuova amministrazione, Palazzolo Acreide, già conosciuto in tutta Italia e in Europa per le sue bellezze storiche, artistiche e soprattutto per le feste religiose patronali, ha partecipato alla sfida del programma di Rai 3 “Il Borgo dei Borghi” mettendosi in gioco e mostrando a tutta Italia, le ricchezze di un paese a cui fa da cornice la Valle dell’Anapo.

Una sfida, però, che a detta del Sindaco doveva essere onesta e leale e anche se Palazzolo Acreide è abituata alle competizioni e alle sconfitte, di certo non accetta di perdere “con uno sgambetto”.

Lo sgambetto è rappresentato in questo caso dalla delibera n.28 del 26 luglio 2018 del Comune di Bobbio che ha per oggetto “Conferimento cittadinanza onoraria per meriti nella valorizzazione di Bobbio”, il cui destinatario è niente poco di meno che, Philippe Daverio, giudice della gara.

Piccolo dettaglio questo che di certo avrà influito e non poco sulla decisione finale dei giudici, ai quali è stato affidato il 50% del peso del voto.

«Se i giudici– conclude il Sindaco Gallo – avessero giurato onestà intellettuale e non avessero appositamente concentrato la loro scelta su Bobbio, domenica Palazzolo Acreide avrebbe vinto».

Con l’amaro ancora in bocca, Palazzolo Acreide guarda avanti e accetta il “meritato” secondo posto sul gradino del podio, certi che in futuro il paese e le sue bellezze avranno altre occasioni per incantare l’Italia e non solo.