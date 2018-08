News Floridia. Le Pro Loco aretusee si danno appuntamento a Floridia. L’occasione è la 3^ Festa delle Pro Loco Siracusane in programma sabato 18 e domenica 19 agosto, quando le diverse associazioni del territorio saranno ospiti della Pro Loco Floridia e del Comune di Floridia.

La due giorni all’insegna di artigianato, prodotti tipici, arte, musica e cultura prenderà il via sabato 18 agosto alle 20.00, in piazza del Popolo a Floridia dove, in occasione della Notte Bianca, saranno inaugurati gli stand delle Pro Loco siracusane che esporranno i loro prodotti tipici.

L’indomani mattina, domenica 19 agosto dalle 10.00, a Palazzo Raeli di Floridia, sarà invece la volta di un momento di approfondimento e confronto su un tema d’attualità, affrontato da esperti del settore. Si tratta cioè del convegno dal titolo “PIANO DI PROPAGANDA TURISTICA REGIONE SICILIA 2018” Analisi e Proposte di Sviluppo dei Flussi Turistici a cui parteciperanno: Serena Spada, presidente della Pro Loco Floridia; Giovanni Limoli, sindaco di Floridia; Filippo Scerra, deputato nazionale; Sandro Pappalardo ed Edy Bandiera, assessori regionali rispettivamente al Turismo e all’Agricoltura; i deputati regionali: Giovanni Cafeo, Rossana Cannata, Giorgio Pasqua, Giuseppe Gennuso e Stefano Zito; Nino La Spina, presidente nazionale dell’Unpli, Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, e Piero Giarratana, presidente provinciale dell’Unpli di Siracusa. Le relazioni saranno a cura di: Lorenzo Puzzo, dott. magistrale in Strategia Management e Controllo; Alessio Lo Giudice, dott. in Economia Aziendale; Fabio Granata, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Siracusa; Filippo Grasso, docente dell’Ateneo di Messina e della sede di Noto e Frankie Terranova, assessore del Comune di Noto.

La 3^ Festa delle Pro Loco Siracusane è organizzata dal comitato provinciale Unpli di Siracusa con il patrocinio del Comune di Floridia e in collaborazione con le Pro Loco di: Augusta, Avola, Floridia, Lentini, Marzamemi, Noto, Palazzolo Acreide, Pedagaggi, Portopalo di Capo Passero, Solarino, Sortino e Siracusa.