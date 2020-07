Con la “Conversazione su Siracusa in età medioevale” con Giuseppe M. Agnello prosegue la rassegna “Estate a Villa Reimann” organizzata dall’assessorato alle Politiche culturali in collaborazione con la Biblioteca comunale, Sicilia Antica, Archeoclub, associazione Amici dell’Inda, Consorzio Universitario Archimede e Società Siracusana di Storia Patria. L’appuntamento è per domani, sabato 18 luglio, alle 19.

Intanto questa sera, alle 19, sarà presentato il libro “Temistocle_ la città ingrata” di Monica Centanni e Peppe Nanni.