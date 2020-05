Sempre più guariti e meno ricoveri in Sicilia che registra solo 8 contagi in 24 ore, su 1533 tamponi eseguiti nella giornata di oggi. Un dato che conferma come la curva si stia avvicinando allo zero.

Dall’inizio dell’emergenza i tamponi effettuati sono stati 123.573, su 110.205 persone e di queste sono risultate positive 3411 soggetti.

1523 sono quelli gli attuali positivi, uno in meno rispetto a ieri. Sale a 1620 il numero dei guariti (+9). Stabile, invece, il numero dei decessi che si ferma a 268.

Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale 129 (-8) in area non critica, mentre 11 sono in terapia intensiva (-1). 1394 (+7) le persone in isolamento domiciliare.

Incoraggianti sono anche i dati che riguardano Siracusa e provincia dove rimane stabile il numero dei ricoveri e dei decessi, mentre sono 33 i casi positivi (+1) e i guariti raggiungono quota 187.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6 ricoverati, 109 guariti, 11 deceduti); Catania, 628 (37 ricoverati, 338 guariti, 97 deceduti); Enna, 67 (6 ricoverati, 325 guariti, 29 deceduti); Messina, 291 (35 ricoverati, 215 guariti, 56 deceduti); Palermo, 364 (36 ricoverati, 172 guariti, 34 deceduti); Ragusa, 30 (2 ricoverati, 60 guariti, 7 deceduti) Trapani, 17 (0 ricoverati, 117 guariti, 5 deceduti).