Un omaggio alla propria città natale, Canicattini Bagni, “Città del Liberty e della Musica”, sugli Iblei, raccontando, attraverso le immagini, il suggestivo cimitero monumentale, segnato dall’architettura del tempo.

“Scritture del tempo” è il titolo della mostra di fotografie e video in linea con la musica e del libro fotografico che Santina Ricupero, artista e fotografa canicattinese da tempo ormai trapiantata in Veneto, a Mirano (Venezia), ma molto legata alla propria terra d’origine, inaugura e presenta sabato 26 settembre 2020, ore 18.00, negli spazi del Palazzo Messina Carpinteri di via XX Settembre 36 (sede della Biblioteca comunale) a Canicattini Bagni (Siracusa).

L’appuntamento con quest’ultimo lavoro fotografico di Santina Ricupero, curato dal Comune di Canicattini Bagni, Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità guidato da Mariangela Scirpo, sarà aperto dai saluti del Sindaco Marilena Miceli e dall’intervento di Maria Elena Tomat già Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Venezia.

Le foto e il video di Santina Ricupero conducono nei viali silenziosi del cimitero di Canicattini Bagni, fra le monumentali e preziose cappelle liberty e le più antiche tombe, poveramente decorate con simboli a volte misteriosi, ma di grande forza evocativa.

Il tempo ha scritto la sua storia su incisioni sepolcrali quasi cancellate, pietre macchiate e colorate di strani arabeschi, tombe dismesse, muri corrosi e cancelli arrugginiti. L’attenzione ai particolari e al dettaglio trasporta in una dimensione atemporale dove passato e presente si mescolano interrogandoci sul grande mistero del tempo.

Ad arricchire l’inaugurazione e la presentazione dell’opera fotografica di Santina Ricupero sarà, alle 20.45, il concerto “Scritture e suoni del tempo” del Duo Anthea, la violoncellista Anna Campagnaro e la pianista Maria Tea Lusso, una trasposizione in note musicali del lavoro fotografico e video dell’artista canicattinese, con musiche di A. Campagnaro, C. Debussy, M. Castelnuovo-Tedesco, C. Boccadoro, G. Sollima, N.G. Kapustin.

La mostra di fotografie sarà aperta tutti i giorni sino al 4 Ottobre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e domenica ore 10.00-12.00 e 17.00 – 20.30.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.