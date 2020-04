News Augusta. Oltre 800 segnalazioni sull’app Nose sono pervenute lo scorso 13 aprile da parte dei cittadini dei Comuni di Augusta, Melilli, Priolo, Floridia e Siracusa che il giorno di Pasquetta hanno avvertito in tutto il territorio, odori sgradevoli.

In un report realizzato da Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) vengono riportati i risultati delle analisi effettuate sui campioni d’aria nelle giornate del 13 e 14 aprile.

«Le analisi effettuate sui campioni d’aria prelevati con il canister dalla Polizia Municipale di Augusta il 13 aprile e da ARPA Sicilia il 14 aprile nel porto commerciale di Augusta hanno rilevato per il 13 aprile – la presenza di benzene, toluene, etizene, e p-m-o-xilene e per il 14 aprile la presenza, seppur in maniera minore rispetto al prelievo effettuato il giorno prima nella città di Augusta, di benzene, toluene, etilbenzene, e p-m-o-xilene».

I campioni prelevati il 13 ed il 14 aprile sono stati analizzati anche tramite spettrometria di massa con Airsense, per la determinazione dei composti solforati.

«L’Isobutilmercaptano e il dimetilsolfuro possono pertanto avere causato – si legge sul sito dell’Arpa – sinergicamente le molestie olfattive segnalate dalla popolazione».

Per quanto riguarda, invece, «i mercaptani e il dimetilsofuro possono derivare da impianti di compostaggio, da impianti di depurazione delle acque, dalle cartiere e da impianti di rifiuti urbani e industriali. Inoltre i mercaptani possono provenire anche dalle raffinerie».