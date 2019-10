News. Il consiglio generale della UILTEC nazionale, riunitosi stamani a Roma, ha eletto all’unanimità Andrea Bottaro Segretario nazionale della Uiltec. Con questo incarico, farà parte della nuova squadra guidata dal Segretario Generale, Paolo Pirani.

Siracusano, 39 anni, laureato in giurisprudenza, attualmente Bottaro è il Segretario Generale della Macro Area Sud Est Sicilia. La nomina a livello nazionale, rappresenta un riconoscimento al territorio siracusano e al lavoro svolto in questi anni dalla Uiltec locale, che l’ha portata ad essere protagonista all’interno della categoria dei chimici e punto di riferimento dell’intero sindacato siracusano.

Un incarico prestigioso che assume un significato di grande riconoscimento per il gruppo dirigente della Uiltec di Siracusa che, in questi ultimi anni, ha profuso un grande impegno mirato alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Impegno premiato con un grande riconoscimento in termini di consenso che ha portato la Uiltec ad aumentare notevolmente i propri iscritti e a vincere tutte le competizioni elettorali a cui ha partecipato negli ultimi tre anni.

“È mia intenzione continuare a portare avanti le istanze dei lavoratori forte del nuovo ruolo da me ricoperto – ha dichiarato Andrea Bottaro – il Sud Est della Sicilia nei settori tessile, energia e chimica ricopre un importante rilevanza a livello nazionale. Mi farò garante della tutela di tutti i lavoratori. Occorre puntare nuovamente sul settore industriale attraverso investimenti che mirino allo sviluppo, all’occupazione e alla salvaguardia dei temi ambientali”.