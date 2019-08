News Buscemi. Nello splendido scenario del sagrato della chiesa di Sant’Antonio a Buscemi prosegue la tournée siciliana di “Clitennestra, il processo” per il circuito Teatri di Pietra Sicilia. Dopo il felice debutto al teatro Romano di Volterra e all’Anfiteatro di Sutri, e al tempio di Hera a Castelvetrano (TP), lo spettacolo sarà messo in scena alle 21,15 a Buscemi.

“Clitennestra, il processo” è un testo scritto da Alma Daddario, con Valeria Contadino, nel ruolo della protagonista, con la regia di Sebastiano Tringali e la direzione di Aurelio Gatti. Insieme alla protagonista saranno sul palcoscenico: Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas, Matteo Gentiluomo e Luca Piomponi.

Nella messinscena, in forma di teatro e danza e musica, Clitennestra non cerca assoluzioni, non si giustifica per le azioni compiute, ma ripercorre ogni istante dello sgomento per la violenza subita, provata, vissuta. Nella ri-scrittura di Alma Daddario la vicenda viene tradotta in una polifonia di condanna : tutte le voci del mito, Cassandra, Agamennone, Oreste ed Elettra intervengono – ora carnefici, ora vittime per confermare una sentenza/giudizio già scritta. Il senso comune, l’opinione diffusa si fanno coro – strumento e amplificazione – di un verdetto esemplare che contrappone le azioni maschili da quelle femminili, riconoscendo legittimità alle prime e condanna alle seconde.

Lo spettacolo sarà messo in scena anche domani alle 21,15 nell’Area Archeologica Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (AG) e giovedì 8 agosto alle 21,00 nella Chiesa Santa Maria del Gesù a Modica (RG).