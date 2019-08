News Floridia. Cresce l’attesa per la “Strafloridia”, la gara podistica che si svolgerà domenica mattina a Floridia. La corsa su strada, inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come 9ª prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master, si disputerà su un circuito cittadino che è stato omologato nei giorni scorsi dai tecnici della federazione.

Il percorso, totalmente pianeggiante, sarà di 2.5 chilometri a giro, da ripetere più volte a seconda della categoria di gara e interesserà le strade dei quartieri Taverna e Stazione: il gruppo partirà da viale Pietro Nenni, proseguendo in direzione nord fino alla rotonda con via Ugo Foscolo e via Labriola, riscenderà dallo stesso viale e svolterà a destra su viale Vittorio Veneto. Da qui i corridori arriveranno all’incrocio con corso Vittorio Emanuele per poi ritornare sempre su viale Vittorio Veneto fino alla rotonda con viale Papa Paolo Sesto, invertire la marcia, girare a destra su viale Vittorio Pietro Nenni e tagliare il traguardo.

La corsa si svolgerà domenica dalle ore 10, ma il sipario sulla manifestazione si alzerà già domani con la conferenza stampa di presentazione. Alle 18.30, nell’aula consiliare del comune di Floridia, il presidente della Floridia Running, Antonino Scalora, insieme con i vertici del sodalizio gialloblù, l’Amministrazione comunale e i delegati federali, presenteranno la gara.

Interverranno, oltre al sindaco di Floridia, Giovanni Limoli, e all’assessore allo Sport, Davide Gozzo, anche Antonio Siracusa (presidente del comitato provinciale Fidal di Siracusa), Emanuele Schiavo (delegato del Coni per la provincia siracusana), Paolo Gozzo (sub-commissario Fidal Sicilia per l’area amministrativa) e Davide Bandieramonte (sub-commissario Fidal Sicilia per l’area tecnica).

Per partecipare alla competizione podistica su strada sono ancora aperte le iscrizioni: le società dovranno inoltrare la domanda di iscrizione dei propri tesserati entro mercoledì 28 agosto o, al più tardi, venerdì 30, all’indirizzo mail sicilia@tds-live.com. Domenica, agli ordini dello speaker Gian Paolo Montineri, lo start della gara.