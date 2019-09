News. Corsa, agonismo e sorrisi a Floridia per la prima edizione della Strafloridia. La manifestazione podistica organizzata dalla Floridia Running, inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come 9ª prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master, ha visto la partecipazione di circa 400 atleti provenienti dalla Sicilia e non solo ed è stata caratterizzata da una leggera pioggia che ha influito sui tempi e la gestione di gara degli atleti.

Il gruppo, partito da viale Pietro Nenni, ha percorso il giro di 2,5 chilometri da ripetere più volte, agli ordini dello speaker Gian Paolo Montineri: davanti a tutti Giusy La Loggia in carrozzina spinta dall’inesauribile cavaliere Vito Massimo Catania, e a seguire il resto dei partecipanti che hanno completato i quattro giri di percorso pianeggiante in circa 35 minuti.

Dopo il taglio del traguardo, la premiazione degli atleti primi classificati, in assoluto e per categoria, con le ceramiche artistiche. Sul palco, oltre al presidente della Floridia Running, Antonino Scalora, anche l’assessore allo Sport del comune di Floridia, Davide Gozzo, il presidente del comitato provinciale Fidal, Antonio Siracusa, e il sub commissario Fidal Sicilia, Paolo Gozzo.

Fra gli uomini, il vincitore assoluto della gara è stato Alessandro Brancato della Gp Parco Alpi Apuane che ha percorso i 10 chilometri in 31’ e 41’’. Secondo classificato Lorenzo Salvatore Abbate della Asd Universitas Palermo, terzo Francesco Nastasi della Asd Ortigia Marcia. Tra le donne, invece, vittoria per Claudia Finielli della Asd La Galla Pontedera con un tempo di 38’ e 54”, secondo posto per Lorenza Chiara Immesi della Asd Universitas Palermo e terzo per Azzurra Agrusa della Gsd 5 Torri Fiamme Cremisi. Fra le società, ottimo risultato per la Asd Universitas Palermo che si è imposta, con i suoi atleti, sia nelle categorie maschili sia in quelle femminili.

Di seguito, i primi tre classificati per categoria, sia maschile sia femminile: AM: Andrea Bellofiore (Siracusatletica); JM: Andrea Claudio Bucca (Asd Universitas Palermo); SM: Alessandro Brancato (Gp Parco Alpi Apuane), Lorenzo Salvatore Abbate (Asd Universitas Palermo), Salvatore Pecoraro (Asd Universitas Palermo); SM35: Antonino Muratore (Asd Universitas Palermo), Giuseppe Russo (Asd Atletica Palazzolo), Filadelfo Gaeta (Asd Atletica Scuola Lentini); SM40: Francesco Nastasi (Asd Ortigia Marcia), Gianfranco Ucciardo (Ass. Pol. Dil. Placeolum), Domenico Dattilo (Asd Track Club Master Caltanissetta); SM45: Alberto Fieramosca (Asd Marathon Clun Sciacca), Giovanni La Mantia (Asd Universitas Palermo), Alessandro Galota (Asd Kapuhala Team); SM50: Sebastiano Ragonese (Asd Universitas Palermo), Attilio Alessandro (Asd Atletica Sicilia), Enzo Gianninoto (Apd Ultrarunning Ragusa); SM55: Eduardo Saiola (Asd Trinacria Palermo), Elio Amato (Asd Universitas Palermo), Venerando Tina (Atletica Avola); SM60: Giuseppe Mazzeo (Asd Podistica Messina), Giulio Caniglia (Asd Atletica Sicilia), Sergio Rubino (Asd Archimede); SM65: Salvatore Paterno (Asd Group Running Exclusive), Remigio Di Benedetto (Asd Pol. Fiamma S. Gregorio), Salvatore Cammarata (Asd Atletica Sicilia); SM70: Giovanni Fusco (Asd Universitas Palermo), Sebastiano Sicuro (Atl. Presezzo), Salvatore Fiamingo (Atletica Virtus Acireale).

JF: Antonella Maria Bellofiore (Siracusatletica); SF: Lorenza Chiara Immesi (Asd Universitas Palermo), Azzurra Agrusa (Gsd 5 Torri Fiamme Cremisi), Serena Zeferino (Asd Universitas Palermo); SF35: Angela La Monica (Marathon Caltanissetta), Giulia Petralito (Asd Atletica Noto), Chiara Frazzetto (Asd Atletica Sicilia); SF40: Claudia Finielli (Asd La Galla Pontedera), Rosaria Patti (Asd Trinacria Palermo), Ivana Rapa (Asd Ortigia Marcia); SF45: Elena Terracciano (Asd Archimede), Carmen Beatriz Ramirez Gaibor (Mega Hobby Sport), Marinella Barbagallo (Ass. Pol. Dil. Placeolum); SF50: Lucia Calafiore (Ass. Pol. Dil. Placeolum), Carmela Piazza (Asd Corri Serradifalco), Rosa Rita Vernaci (Asd Trinacria Palermo); SF55: Grazia Migliore (Asd Marathon Club Taormina), Anna Romano (Asd Floridia Running), Elena Plantera (Asd Scuola di Atletica Leggera Catania).