News. L’Eurialo Siracusa “stecca” ad Avola, tornando a casa con un netto 3-0 sul groppone. Prestazione impalpabile quella delle verdeblù che hanno disputato una delle peggiori partite della stagione contro un avversario più motivato e determinato.

Equilibrato, ma solo nel punteggio, il primo set, terminato 25-21, con le ospiti che hanno comunque commesso tanti errori sia in difesa sia in attacco. Nel secondo parziale ci si attendeva una reazione e invece le padrone di casa si sono imposte con sette punti di margine. Poi la chiusura dei conti per 25-11 approfittando di un Eurialo a dir poco opaco, che ha sbagliato molto anche in ricezione. Numerosi, infatti, i punti in battuta delle locali.

“Abbiamo giocato malissimo in tutti i fondamentali – ha detto a fine partita Francesco Italia, tecnico verdeblù insieme a Daniela Cianflone – non riesco a spiegarmi questa involuzione rispetto alla partita di Coppa Sicilia di Palermo di otto giorni fa. E’ stata una prova di squadra negativa sotto tutti i punti di vista e neanche i correttivi che abbiamo cercato di apportare dalla panchina hanno dato l’esito sperato. Le abbiamo provate tutte, cambiando a gara in corso gli opposti, i laterali, ma anche il palleggiatore, ma non siamo riusciti a ottenere ciò che volevamo”.

La sconfitta di ieri fa scivolare le siracusane al terzo posto, superate dalla Cyclopis, che ha battuto in trasferta la Polisportiva San Paolo ed è ora a tre punti di vantaggio sulle verdeblù.