News. Il romanzo “Utopia” di Carmelo Finocchiaro verrà presentato domani, venerdì 21 febbraio, nella sala convegni di Confindustria Siracusa in viale Scala Greca. Si tratta di un’opera prima che racconta la terra di Sicilia toccando temi di grande attualità.

Il protagonista è Carlo, siciliano ma emigrato negli Stati Uniti, imprenditore nel ramo dell’energia. E’ un uomo di affari, ma anche un figlio di mafiosi. Ha un progetto che attuerà coinvolgendo la Chiesa e grazie ad un sapiente uso dei social media. Non manca la storia d’amore.

Giovanni Finocchiaro, 50 anni, ricopre la carica di IT manager in un’azienda siracusana che opera nel terziario avanzato. Da sempre appassionato di narrativa e poesia, fin da adolescente accarezza l’idea di darsi alla scrittura per dare sfogo alla sua volontà di raccontare storie. Utopia è un romanzo nato in giro per l’Italia a causa dei frequenti viaggi di lavoro dell’autore. E’ stato scritto in circa 18 mesi a Siracusa passando per Trieste, Milano e Vibo Valentia.

“La mia voglia di raccontare – ha spiegato Carmelo Finocchiaro – ha avuto la meglio ed è venuta fuori la mia opera prima. Sono orgoglioso di avercela fatta e di aver trovato un editore che ha creduto nella mia storia. Desidero ringraziare Stefania Crepaldi di Editor romanzi: grazie alle risorse gratuite messe a disposizione sui suoi canali, il mio scritto è sensibilmente migliorato”.