É attivo da oggi il “Portale Paesaggistico”, per la presentazione online di nuovi progetti.

A comunicarlo con una nota stampa è l’architetto Irene Donatella Aprile della Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa.

In seguito all’attivazione del portale, da oggi la Soprintendenza di Siracusa non accetterà più istanze inviate via pec, email o “brevi manu”. Con queste modalità saranno accettate soltanto integrazioni e varianti relative ai progetti già presentati.

Il Soprintendente Aprile sottolinea inoltre che «dal momento che gli sportelli SUE e SUAP comunali non sono ancora collegati al suddetto portale, gli uffici tecnici comunali non potranno richiedere autonomamente i pareri propedeutici di committenza privata».

Il nuovo portale è raggiungibile all’indirizzo https://paesaggistica.sicilia.it