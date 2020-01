News. Saranno i Sindaci di Siracusa e di Noto Francesco Italia e Corrado Bonfante, il Direttore del grande Parco Archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, Antonio Calbi Soprintendente dell’Inda e la Soprintendente ai Beni Culturali di Siracusa Donatella Aprile a presentare “Siciliano per cultura”, l’ultimo libro di Fabio Granata edito da Mario Bonanno. Appuntamento fissato per domani, sabato 1 febbraio, nell’Auditorium del Museo Paolo Orsi alle ore 10.30.

Si tratta del Racconto appassionato di un’esperienza di Governo sul Patrimonio materiale e immateriale della Sicilia attraverso lo sguardo consapevole di una Comunità di “siciliani per cultura” che affiancarono l’autore in una stagione particolarmente feconda. La Sicilia, il SudEst, Siracusa, il Patrimonio Unesco, la tutela della Bellezza e del Paesaggio come Stella Polare. Una chiave di lettura originale e controcorrente della Autonomia Siciliana sulla governance dell’Heritage.