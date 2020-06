Forse ci sono sensazioni e sentimenti che solo chi ha vissuto il mondo del calcio a 360 gradi più comprendere. Chi ha vissuto quel rettangolo di gioco come una casa, una famiglia, un luogo dove respirare aria pulita oggi piange la scomparsa dello storico fotografo Pippo Saraceno.

Si è spento questo pomeriggio, all’età di 91 anni, uno dei volti più conosciuti nel mondo della fotografia aretusea. Giornalista ad onorem, collaboratore de La Sicilia, il Diario e la Gazzetta del Sud non perdeva mai una partita di calcio. Sempre presente a bordo campo per fotografare e per tifare la sua squadra del cuore. Sempre a seguito della santa Patrona di Siracusa. Sempre presente in ogni occasione.

Con la dipartita di Pippo Saraceno scompare un altro pezzo di storia di Siracusa. Un’uomo d’altri tempi, sempre gentile e disponibile con tutti. Ai figli Fabio, Rosamaria e Fiorenza; ai generi Salvo, Salvatore, Raffaele e la nuora Sabrina le più sentite condoglianze.

L’ultimo saluto a Pippo Saraceno sarà dato martedì’ alle ore 11 presso la chiesa di Santa Rita.

Addio “maestro”. Da oggi, senza di te, saremo un po’ più soli.