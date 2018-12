News Siracusa. La Sala Conferenze dell’Avis Comunale, in via Von Platen 40, ospiterà venerdì 7 dicembre, alle ore 8, un convegno scientifico per medici, infermieri e operatori del settore sul tema della “Qualità e sicurezza nella medicina trasfusionale”.

L’evento formativo si avvale di relatori di alta levatura e della presenza di responsabili istituzionali della città di Siracusa, come il sindaco Francesco Italia e il Prefetto Giuseppe Castaldo. A fare gli onori di casa Anselmo Madeddu, Direttore Generale ASP 8 di Siracusa, Salvatore Mandarà, Presidente Avis Regionale Sicilia e Nello Moncada, Presidente Avis Comunale Siracusa.

L’introduzione e la moderazione dei lavori sarà affidata alla Dottoressa Maria Carmela Pagano, Direttore Emerito di Medicina Trasfusionale e Responsabile Scientifico dell’Avis Comunale di Siracusa e al Dottore Dario Genovese, Direttore di U.O.C. di Coordinamento del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASP 8 di Siracusa.

L’Avis Comunale di Siracusa, in stretta cooperazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale N.8 di Siracusa e con la struttura di Coordinamento dei Servizi Trasfusionali, riserva particolare attenzione non solo alla formazione, che è di vitale interesse nell’ambito della struttura trasfusionale di raccolta, ma anche all’aggiornamento periodico e sistematico delle conoscenze e delle competenze di tutto il personale.

In particolare, il convegno nelle sue due sessioni di lavoro si prefigge di approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti della sicurezza, qualitativi, scientifici, tecnici, organizzativi, normativi, medico legali ed operativi connessi all’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, nonché l’approfondimento sulle modalità di lavorazione, validazione biologica ed uso clinico dei prodotti trasfusionali, elementi fondamentali per la sicurezza tanto del donatore quanto del ricevente.