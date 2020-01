News Siracusa. Si terrà domani, presso l’Urban Center di Via Nino Bixio, l’evento conclusivo del progetto RIS.CONTR.O in tema di contrasto all’evasione fiscale e riscossione locale, finanziato nell’ambito dell’Avviso OCPA – Open Community PA 2020. Parteciperanno le Scuole Secondarie di Secondo Grado (Istituti Professionali, Licei) della città.

Il progetto, di cui il Comune di Siracusa è capofila, è promosso dall’Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per interventi volti al trasferimento, evoluzione e diffusione di buone prassi fra Pubbliche Amministrazioni.

Il Progetto RIS.CONTR.O vuole essere il punto di partenza per lo sviluppo di una community di Amministrazioni che lavori per il comune interesse dell’accertamento fiscale come leva per apportare benefici alla finanza pubblica, contribuendo a ridurre con sistematicità l’evasione esistente.

Di seguito gli appuntamenti in programma: “L’impegno dei giovani per una Città migliore e più equa” con il sindaco Francesco Italia, Capofila Progetto RIS.CONTR.O e Rappresentante dell’USR Sicilia – A.T. Siracusa; Riccardo Monaco, Autorità di Gestione PON Governance e Capacità Istituzionale 14-20; Andrea Ferri, Responsabile Finanza Locale ANCI e IFEL e Francesco Tufarelli, Coordinatore dell’Ufficio I, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Presidenza del Consiglio dei Ministri; “L’esperienza del Comune di Siracusa nel contrasto all’evasione per migliori servizi pubblici” con Rosario Pisana, Responsabile Entrate – Ufficio Tributi del Comune di Siracusa; “Le migliori esperienze italiane per il contrasto all’evasione e il recupero fiscale” con Gianpiero Zaffi-Borgetti, Responsabile progetti ICT IFEL Fondazione ANCI; “Le tecnologie per la gestione dei dati per il contrasto all’evasione e il recupero fiscale” con Dario Gambino, esperto IFEL; “Gli sviluppi futuri del progetto RIS.CONTR.O” con Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide e Presidente dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei e Michelangelo Giansiracusa, Sindaco di Ferla e Vicepresidente dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

Conclusione dell’evento e saluti finali saranno affidati a Rita Gentile, Assessore Politiche per l’Innovazione del Comune.