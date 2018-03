Siracusa. Nell’ambito della cosiddetta Polizia di prossimità, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno fatto visita, questa mattina, ai bambini dell’asilo nido “Celentano” in via Basilicata.

Ai piccoli è stata data la possibilità di familiarizzare con gli Agenti e di salire a bordo dell’autovettura di servizio.