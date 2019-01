News Siracusa. Un’altra importante vittoria per il C.C. Ortigia che ha battuto ieri, in trasferta, la Pallanuoto Trieste.

«Sì vince soffrendo, si vince da Ortigia. Grande prova dei ragazzi – commenta coach Stefano Piccardo – Hanno reagito alla grande nel momento più difficile del match. Abbiamo concesso troppo in difesa, ma siamo rimasti lucidi per rispondere. Sono tre punti pesanti viste le difficoltà vissute. Adesso sappiamo che possiamo giocare il nostro campionato come sappiamo fare».

Sabato prossimo, altra importante trasferta a Roma con la Lazio e poi gara 1 della semifinale di Euro Cup a Marsiglia.