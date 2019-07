News. Gran finale per l’XI edizione di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic che, durante la serata di premiazione del festival, che avrà inizio stasera a partire dalle ore 21, riceverà il Premio Speciale Sangemini alla Carriera. Con questo riconoscimento il Festival vuole rendere omaggio al talento indiscusso di Milena Vukotic, a consegnare il premio sul palco di Piazza Minerva nella splendida cornice di Siracusa, Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali d’Italia.

Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne “Il Sicario” di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei “Fantozzi” accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per “Fantozzi in Paradiso”.

In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il “Premio Eleonora Duse” e nel 2014 il “Premio Flaiano alla carriera”. Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni in “Lasciami andare madre” di Lina Wertmüller, “Regina madre” con Antonello Avallone e “Sorelle Materassi” di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha conquistato negli anni.

Sul palco di Ortigia Film Festival anche Noemi a cui andrà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” interpretato nel film di Simone Spada che le sarà consegnato, anche in questo caso, da Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali d’Italia. Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di successi.

Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino.

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle – The Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati.

Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro.

Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”.

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa.