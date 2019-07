News Siracusa. Si inaugura oggi l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Per il primo anno il Festival viene insignito della prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a testimonianza del reale riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse culturale della manifestazione.

Stasera in Arena Minerva dalle ore 20.30 si inaugura la kermesse con “Il flauto magico di Piazza Vittorio” di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni per la sezione collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo anche la madrina di quest’anno Anna Ferzetti con i giurati della sezione Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto di quest’anno.

Sempre oggi, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane alle ore 22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile visto che i primi a metterci piede e a piantarci la bandiera nazionale sono stati proprio loro.

Si inaugura oggi la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” alle ore 20.30 in Arena Logoteta con “Carmen Y Lola” l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Seguirà alle ore 22.30 per “Cinema & Danza” “Yuli” di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza. Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle ore 23.00 la replica di “L’uomo che comprò la luna”.

Domenica 14 luglio si inizia alle ore 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. Segue alle ore 22.00 per “Cinema Women” “Fence” di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e le sue diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per la stessa sezione alle ore 22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire.

In Arena Logoteta alle ore 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima nazionale “Nous Trois” di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti.

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti dal titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle ore 21.00 “Contrapposti” di Francesca Iandiorio e Dario Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale Documentari, da quest’anno sezione competitiva, con “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” di Fabrizio Corallo.

Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle ore 18.30 in Saletta Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva vanno “Companion” di Ömer Dişbudak, “Weekend” di Mario Porfito, “Apri le labbra” di Eleonora Ivone, “Rimborso spese” di Michelangelo Di Pierro e “Sturling” di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire dalle ore 21.30 in Arena Logoteta “Weekend” di Mario Porfito, “Il Piazzista” di Gianluca Viti in anteprima regionale, “Companion” di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. In Sdra/In Solarium Nettuno alle ore 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in concorso, “Il grande salto”.