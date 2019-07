News Siracusa. Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.

Quarantanove i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime regionali.

La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti (leggi qui). Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino.

Nove invece i lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In apertura in anteprima regionale “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 luglio: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro.

Domenica 14 luglio sarà la volta de “Il grande salto” l’opera prima di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri.

“Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival il 15 luglio, insieme al regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 luglio sarà la volta di “L’amore a domicilio” la commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con protagonista Miriam Leone nei panni di una donna agli arresti domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al festival. Altro film in concorso “In viaggio con Adele” l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio on the road. Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al pubblico di Ortigia. Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale “Il corpo della sposa” il debutto alla regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del matrimonio dopo che i genitori hanno siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei non conosce.

Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima “Drive Me Home” con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni. Sempre il 18 luglio sarà proiettato “Picciridda” di Paolo Licata che presenterà al pubblico di Ortigia il film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla protagonista Lucia Sardo.

Gran finale venerdì 19 luglio con “Ride” l’intima opera prima di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del lutto alla presenza dell’attore al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del film Chiara Martegiani.

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. Per “Cinema Women” ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 luglio con “Carmen Y Lola” l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua poi il 14 luglio con “Fence” di Lendita Zeqiraj sulle diverse generazioni al femminile di una famiglia, in anteprima nazionale; “Delia & Sammy” di Therese Cayaba in anteprima nazionale, su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio “Las Distancias” di Elena Trapè in anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta.

Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo Skate Kitchendi Crystal Moselle in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater newyorkesi.

Cinque anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui tre anteprime nazionali e una regionale. Si parte il 13 luglio con “Il flauto magico” di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni. Sempre il 13 “Yuli” di Iciar Bollain, in anteprima regionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 luglio sarà la volta di “Nous Trois” di Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. Il 16 luglio “Special Theory Of Duet Dancing In Space + Time” di Craig Baurley, la storia di due ballerine che scoprono una collaborazione attraverso lo spazio e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e spettacolare di mondi e spirito. Il 17, “Green I Want You Brick” di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. Entrambi i film in anteprima nazionale e due diverse declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza.

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, Costanza Quatriglio regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno ha stretto una collaborazione con il festival.

In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A sugellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato al critico Sebastiano Gesù scomparso un anno fa e OFF11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai registi stessi. Per la Vetrina saranno proiettati “Contrapposti” di Francesca Iandiorio e Dario Fedele (14 luglio) su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente, “Cronache dal crepuscolo” di Luca Capponi (15 luglio) un viaggio denso e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano e “È ora di arrendersi” di Gavril Salvato (17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del messaggio evangelico.

Otto i documentari in concorso di cui tre anteprime regionali. Un’attenzione particolare sarà data ai grandi del mondo dello spettacolo. Tra i titoli: “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” di Fabrizio Corallo su Vittorio Gassman (14 luglio), “The King of Paparazzi – La vera storia” il doc su Rino Barillari di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), “Cinecittà – I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travelling” di Mario Sesti sullo scomparso Bernardo Bertolucci (18 luglio) e “A prescindere – Antonio De Curtis” di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale (18 luglio) su Toto’ e ancora legati all’attualità “Selfie” di Agostino Ferrente su due sedicenni napoletani alla scoperta del mondo attraverso la lente del proprio telefonino (15 luglio) e “Celles qui restent” della palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera araba, in anteprima regionale (17 luglio). E ancora “24/25 Il fotogramma in più” di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e “At the matinée” di Giangiacomo De Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di vita, con testimonianze della scena punk newyorkese.

Tre le proiezioni speciali fuori concorso: “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, che sarà introdotto al pubblico del Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal produttore Maurizio Tedesco. La cantante Noemi riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per la canzone originale omonima parte della colonna sonora del film.

Sempre il 19 luglio saranno proiettati anche “Sembra mio figlio” di Costanza Quatriglio, fresca vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile e “Blackliner” di Fabio Lovino, un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che presenterà il film sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red Tomato Adv.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino e all’attore Alberto Gimignani. Quindici i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben sei anteprime nazionali e tre anteprime regionali.

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei ragazzi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. “Inanimate” di Lucia Bulgheroni racconta di Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il mondo non le crolla addosso.

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare l’indiscusso talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale.

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11 e Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film.

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al Miglior Documentario.

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema Channel OFF11 di 3.000euro sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali.

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Infine, il portale Cinemaitaliano.info, in collaborazione con Ortigia Film Festival, assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.