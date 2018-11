News Siracusa. Il Club siracusano Soroptimist aderisce alla campagna mondiale Orange the World e ai 16 giorni di attivismo in arancio contro la violenza sulle donne.

Il Soroptimist Club Siracusa sarà in prima fila dal 25 Novembre al 10 Dicembre 2018 per un’azione di comunicazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi con “Le arance contro la violenza sulle donne” che vede uniti tutti i Club Soroptimist della Sicilia e della Lombardia.

Simbolico dispositivo di comunicazione sono le cassette di arance biologiche siciliane di una giovane donna imprenditrice e la velina arancione che le contiene con il nostro messaggio e che attraverso le rete delle socie, dei commercianti amici e di tante scuole verranno distribuite nelle nostre città.

Un ponte d’azione tra due regioni Sicilia e Lombardia che fa proprio il messaggio dell’Unione Italiana del Soroptimist “Libera di dire No” e del progetto Donne@Lavoro promotore di azioni strategiche per il diritto delle donne al lavoro, all’emancipazione; il lavoro, unico vero passaporto per essere libere di dire no a violenze e soprusi.

Il club di Siracusa, presidente Nelly Greco, insieme a tutte le socie, esprime piena solidarietà alle donne vittime di violenza aderendo al progetto Orange the world.

Giorno 25 novembre le socie, presso vari centri commerciali e culturali della città, doneranno le arance, il frutto farà da testimonial alla manifestazione e saranno distribuiti segnalibri recanti gli obiettivi del club e i numeri di emergenza a cui rivolgersi in caso di necessità.