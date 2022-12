Oggi ricorre l’undicesimo anniversario della morte di monsignor Alfio Inserra, consulente ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, fondatore e direttore responsabile del Settimanale diocesano “Cammino”, già direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa e parroco, per oltre 50 anni, della parrocchia Santa Rita in Siracusa.

L’Ucsi di Siracusa, avendo sempre presente la passione con cui ha seguito la propria attività giornalistica e il suo ministero sacerdotale, rinnova i sentimenti di profonda gratitudine ricordandone la grande spiritualità come sacerdote e l’infaticabile impegno nel giornalismo e nella comunicazione. In sua memoria verrà celebrata una Santa Messa alle 18, nella chiesa Sant’Antonio Abate di Francofonte. Presiederà don Luca Gallina, parroco della chiesa Madre. Alle 18 don Aurelio Russo, consulente Ecclesiastico dell’Ucsi di Siracusa, Rettore del Santuario Madonna delle Lacrime celebrerà una Messa nella Basilica della Madonna delle Lacrime. Alle 18,30 nella chiesa Madre di Carlentini don Salvatore Siena celebrerà una Messa.

Alle 19, il parroco della chiesa di Santa Rita, don Giuseppe Sudano celebrerà una messa in suffragio di Mons. Inserra. Oggi saranno ricordati anche i due direttori don Giuseppe Lombardo e mons. Sebastiano Gozzo. La figura di mons. Alfio Inserra, di don Giuseppe Lombardo e mons. Sebastiano Gozzo saranno ricordati da don Aurelio Russo, consulente ecclesiastico Ucsi Siracusa, dal direttore del Settimanale Cammino Orazio Mezzio e dal presidente della Cooperativa “Periodico Cammino” Luca Marino, dal presidente provinciale Ucsi Siracusa Alberto Lo Passo, dal segretario nazionale dell’Ucsi e Tesoriere del’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Salvatore Di Salvo, dal Tesoriere dell’Ucsi Sicilia Angelo Di Tommaso, del consigliere regionale Salvatore Pappalardo.