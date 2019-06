News Siracusa. Alla presenza delle figlie Loredana e Barbara e di una folta rappresentanza di giornalisti e amici, il sindaco Francesco Italia, ha scoperto questa mattina la targa che da oggi intitola il “Parco Giochi” tra via Basento, via Adige, via Tevere, via Tagliamento al giornalista Corrado Cartia morto nel 2012 all’età di 71 anni.

“Una bella giornata non solo per i giornalisti – ha detto Italia – ma anche per tutti i siracusani che ricordano un uomo appassionato, un uomo determinato, che amava molto il suo lavoro e questa città. L’idea di scegliere questo parco, non è solamente legata alla memoria di Dino Cartia, ma rappresenta un’occasione per arricchirlo di contenuti, attraverso la collaborazione dell’Assostampa che, insieme alla famiglia, ha in mente di proporre una serie di attività di intrattenimento culturale”.

Il giornalista Corrado Cartia è nato a Siracusa il 5 dicembre del 1941 ed è deceduto a Siracusa il primo dicembre del 2012. È stato il fondatore della “Editrice Meridionale” che nel 1972 trasferisce a Roma trasformandola in “Cartia Editrice”.

Con l’avvento delle televisioni private, cura in qualità di Direttore “Antenna 4” nel 1975. Dopo un anno, un’altra televisione romana, Teleregione Roma, gli offre di curare i programmi culturali e di intrattenimento. Dal 1981 al 1994 lavora per la RAI, settore radiofonico e per la RAI Sicilia come Collaboratore per la provincia di Siracusa. Lavora per Video Siracusa, Video Regione e Telemarte.

Cartia ha ricevuto diversi premi, tra gli altri, il Donatello, il Viareggio opera prima, il Capodieci. Ha inoltre pubblicato nel 1979 un libro di poesie, nel 2003 “Pezzi a Memoria”, nel 2006 “Vermexio Racconta” e nel 2009 “La Provincia racconta“.