News. Una stazione materno/fetale wireless interfacciabile con i cardiotocografi già in dotazione al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa è il dono che il Lions Clubs Distretto 108Yb Sicilia ha destinato all’Asp di Siracusa con i proventi de “La Partita dei Leoni”.

L’evento si è svolta lo scorso 31 marzo allo Stadio comunale Nicola De Simone di Siracusa, con la scesa in campo della Nazionale Italiana Calcio Attori contro una rappresentativa locale denominata Lions & Friends, formata da soci Lions, esponenti pubblici locali, vecchie e nuove glorie sportive, giornalisti ed esponenti del mondo delle professioni e della imprenditoria.

Stamane, nel reparto di Ostetricia diretto da Antonino Bucolo, si è svolta la cerimonia di consegna della generosa donazione alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa Anselmo Madeddu, del presidente zona 17 Lions Distretto 108 YB, responsabile del Comitato organizzatore della partita, Umberto Vanella, numerosi soci Lions, dirigenti e personale sanitario dell’Azienda con il collegamento in videoconferenza del governatore del Lions Sicilia Vincenzo Leone.

“Vi ringraziamo per questa azione meritoria – ha detto il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra – e ringraziamo tutti i siracusani non nuovi a queste forme di grande collaborazione ed altruismo. La sanità ha bisogno di tante cose per cui ben vengano queste lodevoli iniziative che contribuiscono a fare crescere il benessere dei cittadini anche nell’ottica della umanizzazione delle cure”.

“Siamo lieti di avere deciso di investire nell’attuazione di un progetto utile ai bisogni della collettività siracusana – ha detto il governatore Leone – e sono molto contento di essere presente anche se a distanza alla consegna di questo bene come segno di interesse del Lions verso i bisogni delle persone. Ringraziamo l’Azienda per avere accolto con piacere la nostra attenzione e ci sentiamo onorati e privilegiati con la nostra presenza e partecipazione alle attività delle istituzioni con le quali abbiamo piacere di collaborare anche perché i bisogni della gente molto spesso coincidono con i bisogni di salute”.

“L’organizzazione della Partita dei Leoni – ha aggiunto Umberto Vanella – è stata una iniziativa ambiziosa che ha avuto un grande successo con un risultato che dimostra l’efficacia delle azioni di solidarietà a favore dei territori in cui operiamo con grande dedizione nell’interesse della collettività”.

Ringraziamenti anche da parte del direttore del reparto Antonino Bucolo che ha spiegato l’utilità dell’apparecchiatura donata, la stazione materno/infantile wireless da interfacciare con i cardiotocografi che consentiranno con un sistema moderno e senza fili il monitoraggio dei battiti fetali alle gestanti. Come simbolo della donazione, accanto alla targa è stato affisso un quadro che simboleggia il dialogo tra la mamma ed il bambino in grembo.