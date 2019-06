News Siracusa. «Inizia finalmente una nuova era per il Patrimonio Archeologico siciliano. Grazie a Nello Musumeci per aver onorato il nostro Patrimonio e la memoria di Sebastiano Tusa». Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, e autore della legge 20 del 2000 sulla Istituzione del Sistema dei beni archeologici siciliani, per l’avvio della piena applicazione del sistema dei Parchi attraverso la nomina dei Direttori.

«Da domani – ha ancora detto l’assessore Granata – nulla sarà come prima. Inizia una nuova era sulla valorizzazione del nostro più grande Patrimonio culturale, quello Archeologico. Da domani non ci saranno più spazi chiusi e non valorizzati e il Viaggio culturale in Sicilia diventerà una grande risorsa e una opportunità. Ringrazio il Presidente Musumeci per aver voluto tenacemente arrivare alla piena Applicazione di una legge che ha avuto tanti estimatori ma anche molti nemici. Lunedì il ricordo di Sebastiano Tusa –conclude l’assessore Fabio Granata – avrà un sapore più dolce che parla di avvenire e di gratitudine. Buon lavoro a tutti i nuovi Direttori e in particolare modo a Sebastiano Rizzuto, che avrà l’onore e l’onere di guidare il grande Parco di Siracusa, Eloro, Palazzolo e Pantalica e a Lorenzo Guzzardi che rilancerà finalmente Leontinoi e Megara. Oggi è una bella giornata per la cultura della Sicilia».