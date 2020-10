A tre anni dalla scomparsa di Concetta Gallia, detta “Ketty”, vice presidente dell’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, la presidente Rossana La Monica ne ricorda la figura e le doti di grande altruismo.

Una figura carismatica, quella di Ketty Gallia, indissolubilmente legata ai cuori non soltanto dei propri familiari ma anche di quanti l’hanno conosciuta e frequentata.

Un esempio per le nuove generazioni di amore per il prossimo, concretizzato dalla Gallia, donandosi ogni giorno con aiuti e supporto concreto alle tante famiglie, non solo siracusane, in grave stato di bisogno.

“Amata Ketty, compagna di mille battaglie… mi sei stata vicina da subito, – scrive Rossana La Monica – abbiamo avvertito di essere anime affini appena i nostri occhi si sono incontrati. Tu ti sei portata via una parte di me e una parte di Astrea, la dea della giustizia! Ma che universo ingiusto .. può far si che tu vada via da noi? Se penso a tutte le cose fatte insieme! Ci incantava il tuo animo poetico quando leggevi i tuoi scritti, eri unica nel modo di essere e di pensare, influenzata dalla cultura sicula “stritta” alla quale legavi, sorprendendomi, un’apertura mentale che ben pochi dimostrano. Ketty, si apriva a pochi, – continua La Monica – ma si spendeva per tutti. Non la vedevi mai sui social, era così refrattaria alla tecnologia o forse era la tecnologia ad essere refrattaria a lei. Sono stata molto fortunata ad averla conosciuta, amata ed apprezzata, – conclude – mi sento arricchita da questo e non so che darei per avere te e gli altri miei Angeli ancora per un po’ vicini! Ciao Ketty.”Questo ilpercorso di vita solidale di Concetta Gallia:

Ketty, come tutti la chiamavano, ha segnato la sua breve ma intensa vita da atti di altruismo, solidarietà e alto senso civico.

Ancor prima di fondare nel 2012, l’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, con Rossana La Monica ed Eleonora Zuppardi, era per il suo quartiere, la borgata, un faro per tutte le persone e famiglie in difficoltà, aiutava tutti indistintamente.

Era volontaria Avo nel reparto di psichiatria (scelta fatta dalla minoranza dei volontari). Tramite il CDS di Siracusa distribuiva alimenti alle famiglie della borgata, che lei stessa aveva segnalato. Fungeva da disbrigo pratiche per tutte quelle persone con carenze di istruzione.

L’incontro con Rossana La Monica, anch’essa impegnata nel sociale, determinò il coronamento di un progetto comune.

Dal 2012 l’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo, ha portato a termine molteplici progetti di utilità sociale, con Ketty sempre in prima fila, allargando il raggio di azione a livello nazionale.

Collaborazioni Make and Wish, Casina Cuti Milano, e con moltissime associazioni del territorio e con le amministrazioni locali e non.

Progetto degno di nota “Dalla Sicilia all’Expo in Handbike”. Doposcuola Solidale, laboratori per bimbi ed anziani, pedane a mare per disabili. Innumerevoli raccolte fondi, “Cinema in piazza”.

Laboratori per Presepi in cartapesta a grandezza naturale. Laboratori per “La casa di Babbo Natale”.

Raccolte Alimentari presso i supermercati. Campagne di sensibilizzazione, Dislessia, Barriere architettoniche, Contro ogni discriminazione, TSO. Riqualificazione di siti: piazza Santa Lucia, le due Fontane rivestite in mosaico, piazza Luigi Leone Cuella, Arsenale Greco, Tempio di Zeus, spiaggia della Maddalena, ecc..

Presso la sede dell’associazione Astrea, in piazza Santa Lucia 16, si porta avanti il progetto “Io Dono” che promuove la cultura del riuso, permettendo di dare una seconda vita alle cose ed aiutare moltissime persone e famiglie in difficoltà, con indumenti, corredini nascite, mobilia ed elettrodomestici ecc.., che altrimenti sarebbero diventati immondizia, quindi anche un messaggio ecologico.

Ketty con il suo impegno ha dato esempio a moltissimi volontari, la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, ma in suo nome e dalla sua energia scaturirà tanta solidarietà e bene.