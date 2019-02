La suggestiva esperienza di una conferenza-spettacolo alla biblioteca dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”. Un’esperimento compiuto dalla scuola siracusana, dagli esiti più che positivi, rivolto alla cittadinanza e in particolare agli adulti.

Al centro del convegno il pediatra Carlo Gilistro, che ha affrontato le tematiche legate al difficile e sempre più complesso ruolo dei genitori. In una società, come ha sostenuto lo stesso pediatra, “ liquida” rifacendosi ad una celebre definizione del filosofo polacco Baumann, caratterizzata cioè da un consumismo sfrenato, una frenesia continua, un caos e un disorientamento imperante, dove sembra non esserci più posto per le emozioni, per la condivisione di sentimenti, come la gratitudine e la fiducia, su cui costruire le premesse per un dialogo costruttivo ed empatico tra genitori e insegnanti, impegnati in prima linea nel delicato compito di educatori.

L’istituto ha voluto dedicare all’educazione dell’adulto un ruolo importante, attraverso un evento, in cui viene sperimentato totalmente un diverso approccio di comunicazione basato su immagini e musica che crea una sintonia tra gli stessi partecipanti.

<<Tutto ciò segna solo l’inizio di un percorso progettuale, perché – come ha sottolineato il Dirigente Scolastico Pinella Giuffrida, viviamo in un’epoca di lifelong learning, di apprendimento cioè permanente, che il singolo individuo attua attraverso un processo continuo e costante che miri allo sviluppo delle sue potenzialità>>.

Il convegno-spettacolo si è articolato affrontando le tematiche del neuro sviluppo, del rapporto genitori- docenti, della genitorialità, della scuola, e dell’utilità della musica e dell’arte come supporto per uno sviluppo armonioso della personalità dei bambini e degli adolescenti. Il dottor Gilistro ha ribadito l’importanza delle “emozioni” che sono la chiave di volta per comprendere i nostri continui cambiamenti.

Stiamo vivendo una fase scientifica davvero singolare. Si aprono nuove strade che indicano una rivoluzione radicale nel nostro modo di concepire la vita, quella umana in particolare e questo grazie all’ epigenetica, una scienza che studia tutti i fattori ambientali che influiscono sulla forma del DNA e le modificazioni dei geni in base alle condizioni alle quali sono sottoposte.

Tra le condizioni fisiche troviamo il regime alimentare, le tossine ingerite e quelle inalate, tra le condizioni intangibili troviamo l’ambiente sociale, le emozioni e i fattori psicologici. Per una buona salute è opportuno che queste relazioni con l’ambiente esterno siano positive, poiché stati psichici negativi, influiscono in maniera negativa sulle modificazioni strutturali dello stesso “DNA”.

In questa prospettiva rivoluzionaria, è possibile concepire la musica e qualunque espressione artistica come terapie, strumenti che agiscono positivamente sull’essere umano, in quanto volani di emozioni e di pulsioni che aiutano l’individuo ad esprimere in maniera intensa stati d’animo mettendolo in stretta relazione con sé stesso e gli altri.

Il dibattito è stato, infatti, intramezzato dalle intense vibrazioni sonore, di Antonio Canino al pianoforte e di Giuseppe Di Mauro alle percussioni.

Nel corso del dibattito sono stati posti alcuni quesiti da parte dei genitori, su come affrontare il dilagante e crescente fenomeno delle “dipendenze da tecnologia“, in un periodo delicato come quello dell’infanzia e della preadolescenza.

L’esperto ha ribadito come l’uso eccessivo della rete porti progressivamente a difficoltà, soprattutto nell’area relazionale dei giovani, sia familiare che scolastica, cosicché il soggetto viene assorbito totalmente dalla sua esperienza virtuale, restando “agganciato alla rete” e rischiando di rimanere intrappolato e “isolato” dal resto del mondo.

L’invito, rivolto ai genitori, è quello di creare continue opportunità di esperienze autentiche e importanti, come il gioco, lo sport, le attività di gruppo all’aria aperta, che possono avvicinare i loro figli ad uno stile di vita più sano. Ruolo fondamentale quello della scuola, come luogo non solo di apprendimento ma di condivisione di continui stimoli e di esperienze che siano veicolate da un linguaggio emozionale.

L’ evento si è concluso con un cerchio, accompagnato dalle note toccanti di “Imagine” di John Lennon, metafora di un abbraccio simbolico che ha unito, genitori, docenti ed esperti nella consapevolezza di condividere un obiettivo comune, quello cioè del benessere e della serenità attraverso il linguaggio universale dell’amore.