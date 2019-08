News. Sarà possibile rivolgere l’ultimo saluto ad Armando Tropea e Maria Pia Reale, i coniugi vittime del tragico incidente in via Elorina, martedì mattina, alle ore 10, nella chiesa di Santa Rita.

La coppia stava viaggiando lungo la SS 115 in sella al proprio scooter quando un violento impatto frontale contro un’automobile ne ha arrestato tragicamente la corsa.

I coniugi vivevano in Abruzzo e si trovavano in città per un periodo di vacanza. Armando Tropea era direttore nazionale della divisione stampa e digital locale della società pubblicitaria “Manzoni” mentre la moglie, Maria Pia Reale era insegnante.