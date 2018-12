News Siracusa. Si terrà martedì 4 dicembre dalle ore 10 nel tempietto del Sepolcro di Santa Lucia alla Borgata, la conferenza stampa di presentazione della Festa di Santa Lucia.

Interverranno il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione; mons. Salvatore Marino, componente della Deputazione e parroco della chiesa Cattedrale; fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica Santa Lucia al Sepolcro. Saranno presenti i componenti della Deputazione ed il maestro di cappella Benedetto Ghiurmino.

Nel corso della conferenza sarà presentato il programma della festa, dal 13 al 20 dicembre, e le diverse iniziative organizzate in preparazione alla giornata del 13 dicembre e durante l’ottavario.

In questi giorni le reliquie di Santa Lucia stanno visitando diverse parrocchie della Diocesi, in città e in provincia. La festa prenderà il via ufficialmente domenica 9 con l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro della patrona nella sua cappella nella Chiesa Cattedrale.

Proprio in occasione della festa del 13, la basilica di Santa Lucia al sepolcro sarà elevata a Santuario diocesano nella ricorrenza del IV centenario della custodia del sepolcro da parte dei frati minori di Sicilia.